مصر تُعيد الحياة لمصفاة «بيجي» العراقية بعد تدمير «داعش» لها (فيديو)

أعلنت العراق عن ارتفاع إنتاج مصفاة بيجي للنفط شمال مدينة صلاح الدين إلى 80 الف برميل يوميًا، وذلك بعد أن شاركت شركات البترول المصرية فى إعادة تأهيلها من جديد بعد الدمار الذى لحق بها على أيادى تنظيم داعش الإرهابية فى مايو من عام 2014.ورفضت كافة الشركات العالمية العاملة في مجال التكرير والإنشاءات الدخول لمدينة بيجي بسبب أعمال الأرهاب التى كانت بها، إلا أن شركات البترول المصرية استطاعت الدخول دون خوف، وبدأت في المشاركة في اعمال التأهيل التي وصفها المسئولين بالعراق حينها أنها من المستحيل إعادة تأهيلها بأي شكل من الأشكال.كما تم تغيير اسم المصفاة من «بيجي» إلى «الصمود»، وذلك بسبب المقاومة العراقية لأعمال «داعش» الإرهابية بالمنطقة واستطاعوا اخراجهم منها بعد أن كانوا سيطروا عليها بالكامل، ثم بدأت شركات البترول المصرية خلال أقل فترة زمنية البدء فى إعادة عملية تأهيل المصفاة ومنها شركة "بتروجيت" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية واللى انتهت بالفعل من فك وإنزال ثلاث مفاعلات بمصفاة بيجي، والبدء فى عملية التأهيل بالتعاون مع شركات الهندسية العراقية بأياد مصرية.