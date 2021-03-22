الأوقاف تفتتح 58 مسجدًا.. الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، 58 مسجدا منها 43 مسجدًا بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.وذكرت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الاثنين - أن إجمالي ما تم افتتاحه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) من أول سبتمبر الماضي وحتى الآن 1111 مسجدًا منها 1051 مسجدًا بعد أعمال الإحلال والتجديد و60 مسجدًا بعد أعمال الصيانة والترميم.