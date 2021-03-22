إحالة المتهمة بقتل رضيعها في السلام إلى محكمة الجنايات

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بإحالة المتهمة بقتل رضيعها خنقا بعد خلافات نشبت بينها وبين زوجها بالسلام لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمة تهمة قتل نجلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرت بارتكابها جريمة قتل رضيعها خنقا بعد مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها.كما أقرت المتهمة بأنها الزوجة الثانية ومنذ زواجها وهى لم تحصل على كافة حقوقها مثل الزوجة الأولى.وأضافت المتهمة: أنه "يوم الواقعة قام زوجي بالتعدى على بالضرب المبرح بعد مشادة كلامية نشبت بيننا بسبب قلة مصروف المنزل، وبعد خروجه قمت بخنق طفلى لأخلصه من هذه المعيشة، وبعد وفاته حاولت الانتحار لكن لم أتمكن".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سيدة بالتخلص من نجلها خنقا بعد خلافات نشبت بينها وبين زوجها وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.