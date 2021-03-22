أبرزها 34 طن مواد غذائية.. ضبط 1208 قضايا تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم) بمحافظة القليوبية، بحوزته (2،23 طن "مفروم لحوم، كبدة، دهون حيوانية" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، بحوزته (18٫25 طن "سكر حر، أرز أبيض" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (14٫19 طن سلع غذائية "خوخ مجفف، لبن بودرة، كاكاو، جوز هند، زبيب، نشا، عسل جلوكوز، زبدة، سمسم" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.