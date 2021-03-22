السيسي يمنح وسام الكمال لـ 34 من الأمهات المثاليات 2021





وتم منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من:الطبقة الثانية إلى كل من:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2021، بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لـ 34 من الأمهات المثاليات.ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.ا- فاطمة سيد أحمد السيد هريش٢- سعيدة إسماعيل رزق عبد السلام٣- فوزية حامد محمد حامد حسن4- فاتن طاهر السيد الشناوي5- وفاء محمد عبد الله على٦ – سمية عمر على دبل۷ – أحلام فتحي عبد اللطيف۸ – سهير السيد إبراهيم زيدان٩ – هدى عبد الرحمن محمد علی۱۰ – عايدة محمد إبراهيم خليل۱۱ – فنیار سلیمان محمود جمعة۱۲ – هناء فوزی شحات صهيون۱۳ – سميرة حسن عبده الدمك14 – ناهد أحمد محمود١٥ – صباحة أنور شنودة الجندي16 – صبحية حسن المرسى الحبال۱۷ – نجاح عبد المجيد جلال محمد۱۸ – نادية حمودة حمودة العلمي19 – سميرة حسن محمود جاد الكريم۲۰ – سهام محمود محمد محمد جاد الله۲۱ – وفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد٢٢- نورا السعيد عطا الله۲۳ -تمام محمد عبد اللطيف محمد٢٤ – أمال سيد أحمد حسين۲۵ -شاذلية محمود اللاه على٢٦ – أنعام عبد الرازق هاشم مسلم۲۷ – السيدة زينب أحمد أحمد مکی۲۸ – فاطمة إبراهيم عبده عوض۲۹ – أنجيل جاد الله جورجی محروس ( الراهبة خاریس ).۳ – نعيمة سيد أحمد فرج۳۱ – روحية محروس عبد الرحمن حبيب۳۲ – وجيهة عبد الجواد عبد العال۳۳ – أمال محمد عبد العزيز إبراهيم٣٤- إيمان عبيد محمود عبید