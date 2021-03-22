السيسي يمنح وسام الكمال لـ 34 من الأمهات المثاليات 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 01:51 م
وكالاتطباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2021، بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لـ 34 من الأمهات المثاليات.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.
٢- سعيدة إسماعيل رزق عبد السلام
٣- فوزية حامد محمد حامد حسن
4- فاتن طاهر السيد الشناوي
5- وفاء محمد عبد الله على
٦ – سمية عمر على دبل
۷ – أحلام فتحي عبد اللطيف
۸ – سهير السيد إبراهيم زيدان
٩ – هدى عبد الرحمن محمد علی
۱۰ – عايدة محمد إبراهيم خليل
۱۱ – فنیار سلیمان محمود جمعة
۱۲ – هناء فوزی شحات صهيون
۱۳ – سميرة حسن عبده الدمك
14 – ناهد أحمد محمود
١٥ – صباحة أنور شنودة الجندي
16 – صبحية حسن المرسى الحبال
۱۷ – نجاح عبد المجيد جلال محمد
۱۸ – نادية حمودة حمودة العلمي
19 – سميرة حسن محمود جاد الكريم
۲۰ – سهام محمود محمد محمد جاد الله
۲۱ – وفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد
٢٢- نورا السعيد عطا الله
۲۳ -تمام محمد عبد اللطيف محمد
٢٤ – أمال سيد أحمد حسين
۲۵ -شاذلية محمود اللاه على
٢٦ – أنعام عبد الرازق هاشم مسلم
۲۷ – السيدة زينب أحمد أحمد مکی
۲۸ – فاطمة إبراهيم عبده عوض
۲۹ – أنجيل جاد الله جورجی محروس ( الراهبة خاریس )
.۳ – نعيمة سيد أحمد فرج
۳۱ – روحية محروس عبد الرحمن حبيب
۳۲ – وجيهة عبد الجواد عبد العال
۳۳ – أمال محمد عبد العزيز إبراهيم
٣٤- إيمان عبيد محمود عبید
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وتم منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من:الطبقة الثانية إلى كل من:ا- فاطمة سيد أحمد السيد هريش
٢- سعيدة إسماعيل رزق عبد السلام
٣- فوزية حامد محمد حامد حسن
4- فاتن طاهر السيد الشناوي
5- وفاء محمد عبد الله على
٦ – سمية عمر على دبل
۷ – أحلام فتحي عبد اللطيف
۸ – سهير السيد إبراهيم زيدان
٩ – هدى عبد الرحمن محمد علی
۱۰ – عايدة محمد إبراهيم خليل
۱۱ – فنیار سلیمان محمود جمعة
۱۲ – هناء فوزی شحات صهيون
۱۳ – سميرة حسن عبده الدمك
14 – ناهد أحمد محمود
١٥ – صباحة أنور شنودة الجندي
16 – صبحية حسن المرسى الحبال
۱۷ – نجاح عبد المجيد جلال محمد
۱۸ – نادية حمودة حمودة العلمي
19 – سميرة حسن محمود جاد الكريم
۲۰ – سهام محمود محمد محمد جاد الله
۲۱ – وفاء عبد الحافظ عبد المطلب أحمد
٢٢- نورا السعيد عطا الله
۲۳ -تمام محمد عبد اللطيف محمد
٢٤ – أمال سيد أحمد حسين
۲۵ -شاذلية محمود اللاه على
٢٦ – أنعام عبد الرازق هاشم مسلم
۲۷ – السيدة زينب أحمد أحمد مکی
۲۸ – فاطمة إبراهيم عبده عوض
۲۹ – أنجيل جاد الله جورجی محروس ( الراهبة خاریس )
.۳ – نعيمة سيد أحمد فرج
۳۱ – روحية محروس عبد الرحمن حبيب
۳۲ – وجيهة عبد الجواد عبد العال
۳۳ – أمال محمد عبد العزيز إبراهيم
٣٤- إيمان عبيد محمود عبید