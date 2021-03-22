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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى زوّر شهادات تحاليل كورونا لراغبى السفر

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:21 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص يعملون في مجال التحاليل، اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة، في ظل ما فرضته جائحة كورونا، ويقومون بإجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة.

وبينت التحريات أنهم يقومون بذلك للاحتيال على الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم، حيث استغلوا المذكورون طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل.

وأضافت التحريات أن المتهمين أنشأوا الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء المعامل الخاصة بهم لإستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتي تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الاستفادة المادية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية تم استهداف المراكز الطبية المشار إليها حيث أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات والأجهزة التي تُستخدم في نشاطهم الإجرامي إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" المستخدم فى تزوير الشهادات المضبوطة.

أثبت الفحص الأمني، للمستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويرًا ماديًا كليًا ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد على نشاطهم الاجرامي.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والمتهمين فيها.

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