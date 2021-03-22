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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أول فيديو للتشغيل التجريبي لمصنع الذهب بمنجم «حمش» (خاص)

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:20 م
مصنع الذهب
مصنع الذهب
سيد الابنودى
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حصلت «الدستور» على أول فيديو خاص بالتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الذهب بمنجم حمش بالصحراء الشرقية، وذلك لطحن الصخور والحجارة حتى تصبح كالبودرة ثم يتم استخلاص الذهب منها.

وكشف مصدر مسئول بمنجم «حمش» فى تصريحات خاصة، أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المصنع والتي من المفترض أن تنتهي خلال 6 أشهر، ثم يبدأ بعد ذلك العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل حاليًا بنسبة 60% من كفاءته الإنتاجية.

وأوضح المصدر، أن إنشاء المصنع تم بأياد مصرية ومكونات محلية بنسبة 75% وعملية التأخير جاءت بسبب وباء كورونا الذى ضرب معظم بلدان العالم مما أثر ذلك على عملية التصنيع واستيراد باقي أجزاء المصنع.

ويأتي ذلك بعد أن قامت هيئة الثروة المعدنية بقيادة الدكتور أسامة فاروق وعدد من قيادات الهيئة، والمهندس أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية بوضع خطة محكمة للقضاء على العشوائية التي كانت تعمل بها معظم الشركات في مجالات البحث والتنقيب واستخراج المعادن من مناطق الامتياز.

وتقوم هيئة الثروة المعدنية، حاليًا بمتابعة ومراقبة جميع عمليات الإنتاج بمناجم مصر من خلال مجموعة من المراقبين والمفتشين المشهود لهم بالكفاءة في مجالهم.

كما يقود المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء خشب نائب الوزير وقيادات وكوادر شركة إنبى، نهضة التطوير لتتماشى مع النظم العالمية فى التعدين، والعمل على الترويج للثروات التعدينية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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