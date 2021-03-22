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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تشارك دار نهضة مصر للنشر في معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تبدأ فعالياته من 25 مارس حتى 3 أبريل، بالإضافة إلى معرض الشيخ زايد الذي يبدأ 1 أبريل حتى 12 أبريل، بباقة متنوعة من الكتب الثقافية لكبار الكتاب والسياسين ورجال الفن والثقافة في مختلف المجالات.

هذا إلى جانب العديد من المفاجآت التي تنتظر زوار المعرض يأتي في مقدمتها روايات الكاتبة ريم بسيونى الأكثر مبيعا، والتى تضم "سبيل الغارق " و"أولاد الناس"، هذا إلى جانب كتاب "اسمي بولا نادية لطفي تحكي " لأيمن الحكيم، وديوان "فوضى المشاعر" لدكتور مدحت العدل، ومجموعة مترجمة جديدة لثلاثة أعمال لرائد التفكير الإبداعي إدوارد دي بونو وهم" التفكير الجانبي"، " أحذية التفكير الست"، "علم نفسك كيف تفكر".

يأتي كل هذا بالإضافة إلى مجموعة متميزة من روايات كبار الأدباء مثل يوسف ادريس ويحيى حقي وأنيس منصور وجمال الغيطانى. كما تقدم نهضة مصر مجموعة من الإصدارات الهامة التي تمت إعادة طباعتها مؤخرا والتى تضم رواية " اقتحام" لعماد رشاد، " انتهى زمن الفرص الضائعة" لأنيس منصور"، " الهدوء" لسوزان كين، " الزيني بركات" لجمال الغيطاني. كما سوف يتنسى للقراء الحصول على خصومات تصل إلى 50% خلال فترة المعارض.

كما تقدم الدار هذا العام مجموعة ضخمة من الاصدارات الجديدة من كتب الأطفال المؤلفة والمترجمة والتى تضم أشهر سلاسل المجلات والقصص العالمية لإصدارات ديزنى العالمية Disney، وناشيونال جيوجرافيك National Geographic وDK، وHarry Potter وGoosebumps إلى جانب العديد من قصص الأطفال المؤلفة.

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