محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل تطوير المسار المقدس بعد افتتاحه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة استمر 3 أشهر فقط، وتم تقسيم المسار إلى 4 مناطق المنطقة الأولى الشارع الرئيسي والفرعي المؤدي للكنيسة، فتم تحويل الشارعين إلى مسار للمشاة بعرض 6 أمتار ورصيف عرض 2 متر من الجهتين موزع عليه من الجهتين مجموعة من كراسي الانتظار، بالإضافة إلى الخرائط التفاعلية مع السائحين داخل لوحة فنية يتم تجميلها بعناية وبخامات تتناسب مع القيمة التاريخية للمسار وتبليط كامل للشارعين ببلاط الانترلوك العادي والمضيء.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحديقة العامة، تتكون من البرجولات الخشبية الدائرية والمستطيلة ذات الطابع المميز مع عمل ممرات من الهارد ستون "كسر الرخام والانترلوك وخرسانة، داخل إطار من المناطق الخضراء المصممة بعناية، لتتناسب مع الذوق العام للمنطقة، ويوجد حد فاصل لتلك المنطقة عن المناطق المجاورة باستخدام أسوار من الحديد واللوحات والخرائط والرسومات التي تظهر القيمة الأثرية للمسار.وقال المحافظ، إن منطقة انتظار حافلات السائحين، وهو مكان مخصص لانتظار الحافلات وسيارات السائحين، وتم ترك مساحة شارع لدخول سكان المناطق المحيطة لمنازلهم كون التعارض مع حافلات وسيارات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية فتم اعادة دهان الأسوار الحديدية والمباني من جديد على يمين ويسار الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخاصة بالمسار المحدد للزائرين مع تنفيذ مجموعة من البوابات التي تحدد الطابع العام للمسار وتعليق عليها لافتات إرشادية لتوضيح المداخل والمخارج الخاصة بالمسار.وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تمت عملية التطوير على مراحل المرحلة الأولى من التطوير مرحلة التجميل، إجمالي المسطح "أ" على مساحة 2300 متر، والمسطح "ب" على مساحة 1000 متر، والمسطح "ج" على مساحة 1500 متر، والمسطح "د" على مساحة 4000 متر، بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، والمرحلة الثانية، مرحلة النجيل، وتم زراعة 120 نخلة بتكلفة 245 ألف جنيه، والمرحلة الثالثة مرحلة الأسفلت على مساحة 3375 مترًا بتكلفة 634 ألف و500 جنيه، وتم تأهيل المساكن المجاورة للموقع ودهانها على نفقة المحافظة دون أن يتكلفوا مليمًا.جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والأثار، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لتطوير مسار العائلة المقدسة بمحافظة كفر الشيخ، وعمرو البشبيي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.