رحيل نوال السعداوي.. ثورة تكفير تقودها أفكار التنظيم الدولي للإخوان

◄ اختراق النخبة المثقفة

◄ الكتابة الجديدة والدعاة الجدد

◄ المنتقبة الحسناء

* بعض الشامتين في رحيل السعدواي أدباء وشعراء وصحفيين، أغلبهم لا ينتمي تنظيميا لجماعات دينية متطرفة* اختراق الإخوان للمشهد الثقافي في مصر، والمشهد الثقافي العربي، بدأ في الثمانينات من القرن الماضي* محاضرات الدعاة الجدد غير المحسوبين على الإخوان ظاهريا نشرت أفكار التنظيم الدولي للإخوان.رحيل أثار جدل المتابعين على منصات التواصل الإجتماعي، مسألة متوقعة بعد وفاة كاتبة ومفكرة بأهمية نوال السعداوي، بأفكارها الجدلية والشائكة، غير أن ما لفت انتباه الجميع دعوات التكفير والسب التي نشرها أعضاء مجموعات نوعية على فيس بوك مهتمة بالقراءة ومناقشة أخبار الكتب الأدبية، أشهرها جروب نادي القراء المحترفين الذي يضم 170 ألف قارئ، غالبيتهم يهتمون بقراءة الرواية!حتى وقت كتابة التقرير وضع 400 قارئ، على خبر رحيل نوال السعداوي تعبير وجه ضاحك، من أصل 2000 متابع اهتم بالتعليق، بما يخالف حرمة ميت قدرها الشعب المصري خلال تاريخه الممتد إلى ألاف السنين، أقاموا من خلالها المعابد التي خلدت فكرة الموت لدي المصري القديم، وصولا إلى عادات جنائزية يمارسها أهل الميت في مصر حتى اليوم هى في أصلها مرتبطة بمصر الفرعونية، مثل الحداد 40 يوما على الميت، وزيارة القبر في اليوم الأربعين!الجدل حول الأدب والثقافة والكتاب عموما مسألة ليست جديدة، غير أن الجديد هو اختراق ذلك الجدل للنخبة المثقفة في مصر، سواء الكتاب والأدباء، أو القراء، فبعض الشامتين في رحيل السعدواي أدباء وشعراء وصحفيين، أغلبهم لا ينتمي تنظيميا لجماعات دينية متطرفة، أو لجماعة الإخوان الإرهابية، فهل تحارب مصر الأن تنظيم الإخوان أم فكره، الذي نشره دعاة الجماعات الإرهابية تحت دعوى نشر الإسلام، منذ النصف الثاني من القرن العشرين!اختراق الإخوان للمشهد الثقافي في مصر، والمشهد الثقافي العربي، بدأ في الثمانينات من القرن الماضي، بعد نشر التنظيم الدولي للإخوان كتاب «أسلمة المعرفة» للفلسطيني إسماعيل راجي الفاروقي، عضو جماعة الإخوان، وأحد المساهمين في تأسيس اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا، ورئيسه الحالي الإخواني محمد سلطان ابن القيادي في الجماعة جمال سلطان.تهدف فكرة التنظيم الدولي حول أسلمة المعرفة إلى تأسيس معاني وأفكار جديدة مرتبطة بجماعة الإخوان، يتبناها الجميع، حتى غير المنتمين تنظيميا، بدأها فقهاء التنظيم الدولي في أوروبا، للتمييز بين الإخوان والشعوب الأوروبية، الكفار في نظر التنظيم، ثم انتقلت الفكرة إلى الشعوب العربية، على اعتبار أن الحكومات العربية كافرة، ومن يدعمهم كافر!معركة بدأها مؤسس مصطلح الأدب الإسلامي الشيخ أبو الحسن الندوي ( 1914- 1999 )، أنشأه فى شبه القارة الهندية؛ من أجل مقاومة التمييز ومواجهة السيخ والبوذيين وغير المسلمين من جهة، ولمقاومة الاستعمار الإنجليزي من جهة أخرى؛ من خلاله تسعى الجماعات الدينية المتطرفة الى تأسيس عالم موازي، يضم البنك الإسلامي، والأكل الحلال، والتجارة الإسلامية.وفي عام 1984 نشرت رابطة الأدب الإسلامي التي أسسها الإخوان، كتاب بعنوان "معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين"، والذي صدر في الأردن بالتنسيق مع رابطة الأدباء الإسلاميين العالمية، والذي يضم الشعراء والأدباء الذين اعتبرهم الإخوان إسلاميين، غير كفار، من هذه الأسماء عضو جماعة الإخوان السابق، شكري مصطفى (1942- 1978) مؤسس جماعة "التكفير والهجرة" المتطرفة قاتلة الشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري في السبعينات، وعن مصطفى كتب فى المعجم: "شكري مصطفى كان معروفًا بين زملائه بكنية أبو سعد الأسيوطي.... كان داعية إٍسلاميًا منذ صباه.... كان شاعرًا منذ نعومة أظفاره، وكانت أولى قصائده عام 1957 عندما كان في السادسة عشرة من عمره".مع ظهور ما عرف إعلاميًا بظاهرة الدعاة الجدد؛ حليقي اللحى أًصحاب الياقات البيضاء، والذين سعوا لتقديم صورة أكثر حداثة وليبرالية للإسلام؛ خرج الداعية عمرو خالد كنموذج بمحاضرات عن الحب الإسلامي والمصيف الإسلامي، وقدم الداعية راغب السرجاني محاضرة عن القراءة بعنوان "القراءة منهج حياة" قسم فيها مراتب القراءة عند الفرد المسلم إلى عشر درجات، بدأها بقراءة القرآن فى المرتبة الأولى، وختمها بقراءة الأدب فى المرتبة الأخيرة، مع مطالبة الشباب بالحرص في القراءات الأدبية حتى لا تؤثر على بقية القراءات الأهم من حديث وفقه وعقيدة.نتج عن صورة الإسلام الليبرالي الذي قدمه الدعاة الجدد جيل من القراء والكتاب تربى على يد هؤلاء الدعاة، جيل يضع قيودًا حول إبداعه حين يكتب أو يقرأ، جيل قد تصدمه كلمة بذيئة فى رواية "من وجهة نظره" أو وصف لعلاقة جنسية بين بطلي رواية، أو رؤية شاطحة عن الله والأديان.تلك الميول التي سيطرت على القراء والأدباء الشباب بعد أحداث الربيع العربي فى تفضيل الأدب ذي البعد الإسلامي، انتبهت لها دور نشر الشباب التي تأسست بكثرة في القاهرة بداية من عام 2012، بعد تراخي القيود الأمنية التي عملت على تحجيم صناعة النشر والصناعات المرئية والمسموعة قبل عام 2011، إلى جانب فتح المجال لدور النشر التابعة لتيار الإسلام السياسي لتلتحق عشرات الدور التابعة لجماعات الإسلام السياسي باتحاد الناشرين المصريين، حيث ارتفع عدد دور النشر صاحبة العضوية فى الاتحاد من 260 دار نشر عام 2012 إلى 560 دار نشر عام 217، وكانت سببًا في نجاح عضو جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة عاصم شلبي في انتخابات رئاسة الاتحاد عام 2012، وسعت تلك الدور للتحكم فى ضوابط ومعايير نشر وعرض وبيع الكتابات الأدبية للشباب، حيث أشار كتاب مصريون من الأجيال الأكبر إلى منع مكتبات بيع الكتب عرض أعمالهم المنشورة بسبب تضمنها تداخلات مع الجنس والدين أو السياسة بشكل لا يستهويه القراء الشباب الآن، وسعى بعض الناشرين الى توجيه الأدباء الشباب قبل نشر أعمالهم ومطالباتهم بحذف الفقرات التي تنتهك تلك التابوهات.محاضرات الدعاة الجدد غير المحسوبين على الإخوان ظاهريا نشرت أفكار التنظيم الدولي للإخوان، التي دعت لأسلمة المعرفة، وتمييز أعضاء الجماعات الدينية المتطرفة عن الجميع، من ظواهر ذلك إصدار 26 رواية لعشر كاتبات منقبّات في مصر فقط عام 2016. وهن كاتبات غير منتمين تنظيميا للإخوان، بعضهن ينتقد، الجماعة صراحة.ظاهرة الكاتبات المنقبات أو «الأدب ذو الطابع الديني» - كما يصفه القراء على صفحات القراءة بمواقع السوشيال ميديا- الذي انتشر فى مصر بعد أحداث يناير 2011 تنضم لظواهر أخرى سيطرت على حركة النشر والقراءة فى مصر بعد عام 2010 تنشر أفكار جماعات الإسلام السياسي تحت غطاء الثقافة.خطورة قد ننتبه إليها عندما نعرف أن موقع "جود ريدز" المتخصص في نشر أراء القراء حول الكتب، 2013 يستخدمه ٢٠،٣ مليون قارئ داخل أمريكا وهى فى المرتبة الأولى بين قائمة المستخدمين، وتأتي مصر رقم ١١ بواقع حوالي ٥٠٩ ألف وتحتل مدينة القاهرة المرتبة رقم خمسة على مستوى مدن العالم المستخدمة للموقع بواقع ٣٨١ ألف، وتحل السعودية رقم ١٣ عالميا بواقع حوالي ٤٣٢ ألف.٣٨١ ألف مستخدم فقط داخل القاهرة يكتبون أرائهم الانطباعية عن الكتب التي قرأوها، ومع زيادة عدد مراجعات كتاب بعينه يحدد بقية القراء أحقية أى كتاب بالاقتناء من عدمه.في نفس السياق مستخدمي السوشيال ميديا في العالم ٢ ونصف مليار، فيسبوك يستحوذ على مليار و٨٦٠ مليون، تويتر ٣١٩ مليون مستخدم نشط شهريا، جودريدز ٥٠ مليون مستخدم في العالم، وهى أرقام قابللة للزيادة كل دقيقة، تحميل أفكار التطرف حول العالم، حتى لو لم يكن القارئ منتمي لجماعة إرهابية تنظيميا