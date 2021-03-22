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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالأسماء.. تموين مطروح تتسلم 222 بطاقة جديدة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:12 م
البطاقات التموينية
البطاقات التموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، عن ورود الدفعة الثالثة من البطاقات التموينية لشهر مارس، بإجمالي 222 بطاقة تموينية جديدة لمدن الحمام والسلوم والقصر والضبعة، موضحة أسماء أصحابها من خلال الكشوف المرفقة.

وأوضح حسن كمال مدير عام مديرية التموين بمطروح، أنه سيتم نشر بيان بأسماء المواطنين أصحاب هذه البطاقات الجديدة، للتسهيل عليهم مع متابعة وصولها قبل ذهابهم لمكاتب التموين لاستلامها.

وسيتم تسليم مكاتب التموين، البطاقات الخاصة بالمواطنين، لتسجيلها وفور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم، للتوجه لاستلام البطاقات من مكاتب التموين التابعين لها، مع التأكد من أصحابها من خلال بطاقة الرقم القومى وتقديم 3 صور منها، على أن يتم إرسال رسالة بها رقم 1 إلى رقم 9136 للحصول على الرقم السري.

وأشار إلى أن البطاقات الواردة هى 97 بطاقة لمرسى مطروح، و25 لقرية رأس الحكمة والقصر، و52 بمدينة الحمام وقرى البنجر، و1 بالعلمين وقرية سيدي عبد الرحمن، و13 بالضبعة وقرية الجلالة، و2 بالنجيلة، و3 بالسلوم وبرانى، و9 بطاقة لأهالى مدينة سيوة.

وطالب مدير تموين مطروح، المواطنين أصحاب البطاقات الوارد أسماؤهم بكشوف البطاقات، التوجه لمكاتب التموين لاستلامها وذلك بعد ورود رسائل لهم على التليفونات الخاصة بهم تفيد بذلك وليس قبل ذلك.

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