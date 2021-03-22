إصابة 3 فى انقلاب سيارة بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل "دبابة''، اليوم الاثنين، على طريق مصر أسوان عند قرية الرغامة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سياره سيارة ربع نقل ''دبابة''، عند قرية الرغامة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.