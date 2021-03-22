إصابة 3 فى انقلاب سيارة بأسوان
الإثنين 22/مارس/2021 - 01:08 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل "دبابة''، اليوم الاثنين، على طريق مصر أسوان عند قرية الرغامة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سياره سيارة ربع نقل ''دبابة''، عند قرية الرغامة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سياره سيارة ربع نقل ''دبابة''، عند قرية الرغامة بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.