الزملوط يتابع أعمال تطوير منطقة درب السندادية بالخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإزالة مباني الخطورة المحيطة بمنطقة درب السندادية بمدينة الخارجة بالتنسيق مع الملاك، حفاظًا على حياتهم لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها.جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التطوير بالمنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقعة بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وخطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.