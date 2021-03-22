محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إعادة رصف شوارع الخارجة

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.وتفقد تجربة إعادة رصف شوارع المدينة ورد الشيئ لأصله بالمناطق التي تم الانتهاء من حفر خطوط توصيل الغاز الطبيعي بها ودراسة أفضل آلية لرفع كفاءة هذه الشوارع.كما وجه باستكمال رصف الممشي الكائن بشارع الشهيد حازم عبد الخالق لتوفير متنفس لأهالي المنطقة وإقامة أكشاك وطرحها لتوفير فرص عمل للشباب.