مؤسسة «بطرس غالي» تنعى نوال السعداوي: مناضلة

نعت مؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة" برئاسة ممدوح عباس، وباسم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وأعضاء الهيئة الاستشارية، الدكتورة نوال السعداوي الكاتبة والروائية والمناضلة، التي سخرت معرفتها العلمية كطبيبة لخدمة قضايا التنوع الاجتماعي وتغيير ثقافة المجتمع.وقال ممدوح عباس، اليوم الإثنين، إن نوال السعداوي قدمت طوال حياتها نموذجًا متفردًا في الدفاع عن قضايا المرأة، وخاضت معارك عدة من أجل تحرير العقل من خلال كتاباتها التي أثرت في تشكيل وعي أجيال متتالية، منذ أن بدأت الكتابة في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي.وأضاف أن نوال السعداوي تركت إرثًا كبيرًا للأجيال القادمة، وسوف تظل رغم رحيلها علامة بارزة في تاريخ مصر الثقافي والاجتماعي.وحصلت نوال السعداوي طوال مسيرتها على العديد من الجوائز الدولية، وكانت آخرها جائزة الإسهام العلمي المتميز في مجال صنع وحفظ السلام من مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة".ورحلت الدكتورة نوال السعداوي عن عالمنا، يوم عيد الأم وفي شهر المرأة، الأحد ٢١ مارس، عن عمر يناهز الـ 90 عاما بعد صراع مع المرض.