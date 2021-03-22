فلسطين تدين تعرض وزير خارجيتها لمضايقات إسرائيلية

دانت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه "مضايقات" لدى عودته والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية الاحد عبر معبر اسرائيلي إثر مهمة خارجية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين "ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".التقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من مارس الجاري.وقالت بنسودا في بيان آنذاك "أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلنت عبر موقعها أن الجانب الاسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياضي المالكي وألغى التنسيق الخاص بالمرور عبر المعابر والحدود كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.