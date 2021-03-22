ننشر شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020





شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020 تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه.



- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في للمادة بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت أمامه فرصة للتحسين.



- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمه، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.



- وتشير النقطة السوداء على الشريط الى أداء الطالب في كل ماده دراسية على حده.



- وتشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط الى متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية.



- والدرجة العظمى من ١٠٠ والصغرى صفر.



- وان لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر قياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل نتيجة الصف الثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني والموقع الرسمي.جاءت نتيجة الصف الثاني الثانوي والتعليمات التالية إلى قياس أداء كل طالب في كل مادة دراسية.