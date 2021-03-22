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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:58 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل نتيجة الصف الثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني والموقع الرسمي.

جاءت نتيجة الصف الثاني الثانوي والتعليمات التالية إلى قياس أداء كل طالب في كل مادة دراسية.

شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020

تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه.

- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في للمادة بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت أمامه فرصة للتحسين.

- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمه، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.

- وتشير النقطة السوداء على الشريط الى أداء الطالب في كل ماده دراسية على حده.

- وتشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط الى متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية.

- والدرجة العظمى من ١٠٠ والصغرى صفر.

- وان لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر قياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

ننشر شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020
ننشر شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2020

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