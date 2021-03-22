جامعة أسوان: مشاركة 350 خريجًا في الملتقى التوظيفي الثاني

انطلقت اليوم الإثنين، فاعليات الملتقي التوظيفي الثاني، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ''أونلاين'' بمشاركة المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وذلك لعام 2022.وشارك الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالملتقى، مع عدد 350 طالب خريج منهم 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية من جامعة أسوان.وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني منذ افتتاح المركز في 16 يناير 2020، بلغ حوالي 16.331 طالب وخريج وذلك بمشاركة 6شركات محلية من محافظة أسوان وعدد 58 شركة علي مستوي الجمهورية.وأعرب الدكتور أحمد غلاب، عن سعادته بمشاركة جامعة أسوان في الملتقي التوظيفي الثاني كما رحب بالدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤن الجامعات والدكتور اشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية ورؤساء الجامعات العشر المشاركين، مؤكدًا على أهمية دور المركز الجامعي للتطوير المهني والعمل علي تاهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل.