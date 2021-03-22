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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بروتوكول تعاون بين مطرانية طنطا وجامعة المحافظة لدعم مشروع الفلك

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:57 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين مطرانية طنطا
جرجس صفوت
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وقع الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية المسئولة عن إدارة مشروع الفلك، مساء أمس الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا.

يتضمن البروتوكول مجموعة من أوجه التعاون بين مطرانية طنطا وتوابعها وجامعة طنطا، حيث يتم الاشتراك في عدد من المحاور أبرزها الاشتراك بين الطرفين في تقديم المشورة والتنمية والدعم الفني في المجالات الفنية والموسيقية والأنشطة الرياضية والرعاية الطبية لأبطال متلازمة داون المستفيدين من مشروع الفلك الاشتراك بين الطرفين في الإشراف على الدورات التدريبية المعدة لأسر أبطال متلازمة داون، وإمكانية اعتماد هذه الدورات من الجامعة.

كما تشارك الجامعة مع المطرانية في تدريب كوادر متخصصة في تقديم كافة الخدمات للمنتفعين من مشروع الفلك.

وتشارك جامعة طنطا بموجب البروتوكول، المطرانية في تطوير وتحديث كافة الخدمات التي يقدمها مشروع الفلك للمستفيدين من خدماته.

يدعم الطرفان منظومة البحث العلمي الخاصة بالمشروع.

كما يتضمن البروتوكول التعاون في تدريب طلبة جامعة طنطا والباحثين المتخصصين في مجال مشروع الفلك بإتاحة الفرصة للأبحاث الميدانية خاصة لطلبة الدراسات العليا.

وتضمن البروتوكول تشكيل لجنة من الطرفين لوضع آليات تفعيل البروتوكول.

كما أثني الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، على الدور الفعال لجامعة طنطا برئاسة الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكي في دعم فئة مهمة والترحيب بتوقيع وتفعيل بروتوكول التعاون، والمساهمة في دعم فئة هامة من المجتمع المصري وهم ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدًا أبطال متلازمة داون الذين يستهدفهم مشروع الفلك.

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