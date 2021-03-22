إخطارات جديدة لتسيير رحلات سياحية إلى المطارات المصرية الفترة المقبلة

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تلقي إخطارات من جانب شركات الطيران الأجنبية والسياحية المختلفة، لتسيير رحلات سياحية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة، رغم بدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المطارات السياحية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ركابية وجوية ملحوظة، خاصة عقب حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات خلال الفترة الماضية، حيث ساهم ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات التشغيل بتلك المطارات.وأشارت إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بمختلف المطارات الرئيسية والإقليمية ذات المقاصد السياحية، فضلا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والصالات التابعة للمطارات، والتنسيق مع إدارة الحجر الصحي والطب الوقائية بكافة المطارات، مع بدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا.