القبض على تشكيل عصابى لسرقة سيارات المواطنين في التبين

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على تشكيل عصابى لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " فى التبين، وحرر محضر بالواقعة.وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على موقف سيارات كائن بدائرة القسم وبحوزته سيارة ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.وبالانتقال تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه أثناء استقلاله السيارة ولا يحمل ثمة تراخيص، وتبين أنه مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، وبالكشف على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، وأقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، واعترف بسرقة السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك "، كما أقر بإرتكاب واقعة سرقة لسيارة آخر وقيامه بتسليمها إلى (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بقيامه بمساومة مالك السيارة وإعادتها له مقابل مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليهما، إتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.