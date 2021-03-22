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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:51 م
أول برونزية على مستوى
أول برونزية على مستوى الصعيد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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حصد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة أسيوط، على أول ميدالية برونزية على مستوى الصعيد، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة فى البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لطلاب الجامعات ‪(ACPC)‬

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب كلية الحاسبات والمعلومات استطاعوا الوصول لعدد من المراكز المتقدمة فى نهائى مسابقة البرمجة للوطن العربي وإفريقيا ‪،(ACPC)‬والتى انطلقت اعمالها فى 19 من مارس الجارى بمدينة الأقصر بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحسابات والمعلومات، إن الفريق المشارك استطاع الحصول على المركز السابع ضمن 640 فريق مشارك، وكذلك الفوز بأول ميدالية برونزية على مستوي الصعيد في المسابقة، ويمثل الفريق الطلاب أحمد عزت جابر على، محمود عبدالكريم محمد خلف عبدالرحمن حسن محمد حسن، وكذلك فوز كلًا من فريق ‪Bad_Boys‬  والذى يمثله الطلاب محمد أحمد حسن شحاتة، محمود صلاح سيد عاشور، محمود حمدى مرسى أحمد، وفريق ‪Gargera‬ والذى يمثله الطلاب حسام عبدالحكيم سعيد عرابي، حسام أحمد ثابت أبورحاب، محمد سيد محمود يوسف بالمركز الـ13 فى المسابقة، مشيدة فى ذلك بتميز الفرق المشاركة فى المسابقة وحرصهم على الارتقاء باسم الجامعة بين كافة الجامعات المشاركة، تحت إشراف الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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