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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد 40 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 40 انتهاكًا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (5) واللاذقية (17) وإدلب (16) وحماة (2).

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين، نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 375 سلة غذائية بوزن ألفان و865 طنا إلى قرية "زمرين" بريف درعا، و375 سلة غذائية أخرى بوزن ألفين و865 طنا إلى أهالي قرية "جوزية" بريف اللاذقية.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه تم بشكل عام تنفيذ 2773 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية في سوريا يبلغ أربعة ملايين و830 ألفًا و900 طن.

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