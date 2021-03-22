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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأموال العامة تضبط تاجرى عملة وراء تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:49 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التحويلات المالية غير المشروعة، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال أحدهما، والذى يقوم بتسليم المبالغ المالية لوالد المتهم الثانى "له معلومات جنائية"، ويقوم بدوره بتسليمها لنجله لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية وذلك مقابل عمولة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبسؤال المتهم الأخير أقر بارتكابه للواقعة، بناءًا على الاتفاق المبرم بين الأول ووالده، حيث يقوما بإرسال كشوف له تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج)، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من نطاق محافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وبحوزته (مبالغ مالية- عمله أجنبية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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