تنفيذ 1469 مشروعا بتضامن الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، تنفيذ وتفعيل 1469 مشروعا إنتاجيا متمثل فى رؤوس مواشي للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم، وذلك بدعم جمعية الأورمان فى إطار مساهماتها بالمبادرة الرئاسية لتوفير "حياة كريمة" لأبناء المحافظة، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.وأشارت المديرية، إلى أنه مع تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين، لكل حالة حيث يتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وأن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية والطب البيطري بالغربية.وأضافت المديرية إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، وأن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.