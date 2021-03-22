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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 من «قسد» جراء استهدافهم بالرشاشات بريف الحكسة

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:45 م
قسد
قسد
مروة عنبر
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أصيب أربعة عناصر من قوات قسد، اليوم الإثنين، جراء استهداف مجموعة من عناصرها في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر أهلية، بأن هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة من عناصر قسد قرب حقل نفط كبيبة طريق الجبسة القديم في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أدى إلى إصابة أربعة منهم إصابات خطيرة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات قسد استقدمت تعزيزات عسكرية من مدينة الشدادي من بينها مدرعات وفرضت طوقا كاملا على المنطقة.

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت أمس الأول أثناء مرور سيارة عسكرية تقل قوات من قسد على طريق الخرافي الواصل بين ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي مما أدى إلى مقتل مسلح ووقوع أضرار بالسيارة.

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