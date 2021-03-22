مطران القدس يزور إيبارشية سمالوط

زار الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى أمس، إيبارشية سمالوط بناءً على دعوه من الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.بدأ الزيارة بصلاة القداس الإلهي في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء بسمالوط رسم خلاله خمسون من الشمامسة، وعقبه زار مزار الشهداء الحاوي رفاتهم والمتحف الخاص بمتعلقاتهم.وأهدى الأنبا بفنوتيوس، مطران القدس أيقونة قبطية لشهداء مصر بليبيا تذكارًا لهذهِ الزيارة المُفرحه.واختتم مطران القدس الزيارة بدير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير حيث تبارك بالكنيسه الأثرية وتفقد أعمال الترميم الجارية فيها حاليا ً والمغاره التي إحتمت فيها العائله المقدسه أثناء هروبها لأرض مصر.