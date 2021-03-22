بالتزامن مع الاحتفال به.. أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للمياه

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للمياه.



يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمياه، وينظم كل عام من طرف الأمم المتحدة وذلك بعد قمة ريو وهو يكون كل يوم 22 مارس، ولكل عام موضوع خاص به.-في شهر ديسمبر لعام 1992، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بالاحتفال بـ يوم المياه-وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه.-وفي مارس لعام 1993، أقيم الاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى، ويُحتفل به سنويًا منذ ذلك الحين.- ولهذا العام اختارت شعار "تثمين المياه"، وسوف تناقش لجنة الأمم المتحدة قيمة المياه بالنسبة للأفراد وكيفية حمايتها بشكل أفضل.- ومن المجالات الرئيسية التي يركز عليها اليوم العالمي للمياه، دعم تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل بتوافر المياه والصرف الصحي للجميع بحلول 2030.