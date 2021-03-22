حبس سائق قتل زميله بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسبب خلاف حول أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة".وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق في مشاجرة على أولوية المرور مع شخص آخر في السلام.وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة "توفى إثر إصابته بجرح طعني").وبالفحص تبين أنه حال قيام المتوفى بتحميل الركاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (سائق "سيارة أجرة"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلاف حول أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة).بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.