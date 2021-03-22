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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 3 أشخاص وراء سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بالتجمع، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من (أحد الأشخاص – زوجته، مقيمان بدائرة القسم) بأنهما حال تواجدهما بالفيلا سكنهما حضر شخصان ادعيا كونهما عاملان بإحدى شركات الغاز الطبيعى، ورغبتهما في الكشف على مواسير الغاز والعداد، وفور دخولهما لمسكنهما قاما بتكبيلهما وتكميمهما باستخدام أفيز بلاستيكى وشريط لاصق، واحتجازهما داخل غرفة النوم تحت تهديد سلاح أبيض وسلاح نارى بحوزتهما واستولوا على (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة ولأحدهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بينه وبين نجل المجنى عليهما وعلمه بثرائهما واحتفاظهما بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنهما، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتهما، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (المشغولات الذهبية المستولى عليها– مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما تم بإرشادهم ضبط "الطبنجة الصوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأضافوا بتخلصهم من السلاح الأبيض بإلقائه في الطريق العام وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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