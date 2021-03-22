رئيس الإنجيلية ينعى فينيس جودة: حققت لمصر مكانة عالمية نفتخر بها

نعت رئاسة الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدكتورة فينيس كامل جودة، وزير البحث العلمي الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا بعد رحلة عطاء مشرقة، مليئة بالإنجازات العلمية العظيمة، والتي حققت مكانة عالمية لمصر نفخر بها جميعًا.وتقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص العزاء لأسرتها وأحبائها وجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي.