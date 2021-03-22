استمرار حبس ربة منزل لترويجها المواد المخدرة بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الاثنين، حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحيازة 3.5 كيلوجرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بمنطقة المطرية.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط ربة منزل، وبحوزتها كمية من نبات الاستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول، أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.