أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين

تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين، والتي جاءت كالتالي:‏‎الطماطم بـ 3.5 جنيه.البطاطس بـ 3 جنيهات.البصل الأبيض بـ 4 جنيهات.البصل الأحمر بـ 7 جنيهات.الكوسة بـ 6 جنيهات.الخيار بـ 6 جنيهات.الجوافة بـ 6 جنيهات.‏‎الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.الفلفل الرومي بـ 7 جنيهات.الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 6 جنيهات.الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.البسلة بـ 5 جنيهات.الليمون بـ 20 جنيها.اليوسفي بـ 8 جنيهات.‏‎‏‎الموز البلدي بـ 9 جنيهات.‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 20 جنيها.‏التفاح الإيطالي 22 جنيها.البرتقال بسرة 9 جنيهات.