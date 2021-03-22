بدء انتخابات الكنيست الإسرائيلية غدًا

يتوجه يوم غد الثلاثاء، أكثر من 6.5 مليون ناخب للمشاركة بانتخابات الكنيست الاسرائيلية الـ24.وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية في بيان اليوم الاثنين، ان 6.578.084 ناخبا مؤهلا سيتوجهون غدا الى صناديق الاقتراع للتصويت لاختيار أعضاء الكنيست، مشيرة الى ان الانتخابات ستجرى في 12127 مركز اقتراع منتظم.واضافت ان لجان الاقتراع ستبدأ بعملية فرز الأصوات من لحظة اغلاق الصناديق في الوقت المقرر لها، كما ان لجنة الانتخابات المركزية ستبدأ حينها في تنسيق نتائج التصويت الواردة من صناديق الاقتراع.وأشارت اللجنة الى أنه من المتوقع نشر النتائج الأولية صباح الأربعاء حتى بعد ظهر الجمعة، حيث من المتوقع نشر النتائج الكاملة، بما في ذلك المغلفات المزدوجة في 31 مارس الحالي، وسيتم تقديم النتائج النهائية والرسمية للانتخابات إلى الرئيس الإسرائيلي، بحلول 14 أبريل المقبل.