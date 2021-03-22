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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 3 لصوص سرقوا شقة بالمقطم

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:37 م
حبس
حبس
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 لصوص سرقوا شقة بمنطقة المقطم بعدما تلقى قسم الشرطة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، ولدى محاولته اللحاق به فوجى بتواجد آخر صحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، واستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان في انتظارهما، وعقب هروبهم اكتشف سرقة (2 هاتف محمول - 2 ساعة يد- 2 حافظة نقود بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، فرد خرطوش، سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث أقر إثنين من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجنى عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب "الضغط على النافذة " والاستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي اقتصر دوره على المراقبة والتأمين، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين "النارى والأبيض" بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهم،وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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