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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ريسو».. رصد دولفين نادر يُداعب السياح في مياه البحر الأحمر

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:35 م
رصد دولفين نادر يُداعب
رصد دولفين نادر يُداعب السياح
علي عواد
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رصد عدد من أصحاب المراكب السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، دولفين من النوع النادر ويطلق عليه "ريسو"، والذي يُصنّف من الكائنات البحرية نادرة الضهور والرصد بشواطئ البحر الأحمر، وذلك بالقرب من شواطئ الغردقة أثناء القيام برحلات بحرية على متن مركب، وعلى متنها عدد من السائحين بشواطئ مدينة الغردقة، والذين عبروا عن إعجابهم برؤية الدولفين النادر.

قال أحمد بيجو، صاحب مركب سياحى ومنظم رحلات بحرية بالغردقة، إنه خلال رحلة بحرية يرافقه بها عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية رصدوا أحد أنواع الدلافين النادرة التي لا تظهر بشواطئ البحر الأحمر الا نادرًا، مؤكدًا أنه لم يظهر منذ أكثر من عشرة سنوات تقريبًا.

وأضاف بيجو، أن ظهور هذه النوعية من الدلافين لاقت إعجاب السائحين على متن المراكب، والذين عبروا عن سعادتهم بتواحدهم في هذه البيئة الطبيعية ذات الشواطئ الخلابة والشعاب المرجانية الرائعة ومشاهدة النوعيات النادرة من الكائنات البحرية، لافتًا إلى أنه ظهرت بالتزامن مع ظهور الدولفين أنواع من أسماك المانتا والقرش الحوتي المسالم.

ومن جانبه قال تامر كمال، مدير المحميات بالبحر الأحمر، إن الدلافين التي تم رصدها من النوع "ريسو" هو أحد أنواع الدلافين الكبيرة الحجم، والذي يندر وجوده بالقرب من الشواطئ، وأن ظهوره بمياه البحر الأحمر يدل على نظافة البيئة البحرية ومؤشر جيد للاعتناء بالشواطئ، لافتًا إلى أن هناك لجان مُشكلة من المحميات تقوم بدراسة ظهور هذه الكائنات البحرية النادرة والتنسيق مع وزارة البيئة بخصوص ذلك.

وتابع مدير محميات البحر الأحمر، أن طول هذه الدلافين من نوع "ريسو"، طولها حوالي 3 أمتار، وقد يصل حجمها في بعض الأفراد منها إلى 3.8 م، ويتراوح وزنها ما بين 50 إلى 300 كيلو.

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