عشرات المستوطنين وطلاب يهود يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين وطلاب يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 78 مستوطنا، و15 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات الأقصى، اليوم، ونفذوا جولات استفزازية فيها، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.