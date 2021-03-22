إحباط محاولة 5 أشخاص التنقيب عن آثار ببولاق أبو العلا

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى ببولاق أبو العلا.وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار "محل سكن إثنان من المتهمين"، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.