رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق مؤتمر دولي بشأن تحقيقات الجنائية الدولية في جرائم الحرب بفلسطين

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:34 م
جرائم الحرب بفلسطين
جرائم الحرب بفلسطين
وكالات
طباعة
انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الدولي، تحت عنوان "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا)، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر أعماله لمدة يومين ولاية الجنائية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.

ويتضمن المؤتمر كلمات لكل من وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العرب المتخصصين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساتذة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، وقضاة وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من عدد من الدول العربية.

ويتحدث في المؤتمر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عصام يونس، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي.

موضوعات متعلقة

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة