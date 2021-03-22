انطلاق مؤتمر دولي بشأن تحقيقات الجنائية الدولية في جرائم الحرب بفلسطين

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الدولي، تحت عنوان "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجًا)، والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.ويناقش المؤتمر الذي يستمر أعماله لمدة يومين ولاية الجنائية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.ويتضمن المؤتمر كلمات لكل من وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لكلمة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري.ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العرب المتخصصين بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأساتذة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، وقضاة وعدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من عدد من الدول العربية.ويتحدث في المؤتمر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عصام يونس، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي.