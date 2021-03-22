ترامب يعلق على حادثة سقوط بايدن على سلّم الطائرة

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في موقع "تيكتوك"، معلقا على حادثة سقوط الرئيس جو بايدن على سلّم الطائرة:"شاهدت جو بايدن وهو يمضي على سلم الطائرة وقلت: أنا لم أخسر أمامه".فيما قال البيت الابيض على واقعىة تعثر بايدن: ان بايدن يشعر بأحسن حال وعزا البيت الأبيض سبب الحادث إلى هبوب رياح قوية.وكان جو بايدن، قد تعثر الجمعة الماضية خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد، حيث تعثر 3 مرات وجثا على ركبتيه.