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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلق على حادثة سقوط بايدن على سلّم الطائرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:33 م
ترامب
ترامب
أمينة ذكى
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نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في موقع "تيكتوك"، معلقا على حادثة سقوط الرئيس جو بايدن على سلّم الطائرة:"شاهدت جو بايدن وهو يمضي على سلم الطائرة وقلت: أنا لم أخسر أمامه".

فيما قال البيت الابيض على واقعىة تعثر بايدن: ان بايدن يشعر بأحسن حال وعزا البيت الأبيض سبب الحادث إلى هبوب رياح قوية.

وكان جو بايدن، قد تعثر الجمعة الماضية خلال صعوده درج الرحلة رقم واحد، حيث تعثر 3 مرات وجثا على ركبتيه.

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