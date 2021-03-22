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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير: تأهيل الترع يساهم في مواجهة الأزمة المائية

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:32 م
الترع
الترع
وائل القمحاوى
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تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، له أهداف متعددة منها ضمان وصول المياه فى الوقت المناسب الى النهايات، والمحافظة على حجم وأبعاد الترع، ونظافة الترع والمحافظة على جودة المياه، بجانب إضفاء شكل جمالى عليها والحفاظ عليها من التعديات وزيادة التلوث البيئي الناتج عن المخلفات التى تلقى بالمجارى المائية.

وأكد أستاذ الموارد المائية لـ " الدستور "، أن أعمال التأهيل والتبطين ذات أهمية كبرى فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا، بالإضافة إلى أن  الحكومة المصرية تقوم بمشروعات لمواجهة النقص المائى الذى يصل الى 40 مليار متر مكعب سنويا عن طريق اعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

كما أشار إلى أنه يتم إعادة ضخ جزء من المياه الجوفية المتسربة من النيل وقنوات الرى والأراضى الزراعية بعد الرى بالغمر والذى يتم تحديثه حاليا من خلال إستخدام الرش والتنقيط لتوفير المياه.

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