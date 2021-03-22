اخلاء سبيل 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 7متهمين بتدابير احترازية مدتها ساعتين يوميا في اتهامهم بنشرأخباركاذبة.ووجهت للمتهمين على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دوله عليا المعروفه إعلاميا بـ"أحداث ٢٠سبتمبر، اتهامات بالاشتراك مع جماعه ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك في مظاهرة.ويواجه باقي المتهمون بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وذلك مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في التجمهر، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والتعدي على موظفين عموميين.