طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

نجح الطالب حرز طاهر الدهراني، أحد أبناء محافظة دمياط، في تقديم مشروع يقدم علاج لمرض السكر عن طريق فطر عش الغراب، حيث عكف الطالب على دراسة أعراض مرض السكر وأسبابه، وقام بتقديم فكرة جديدة لعلاج المرض عن طريق فطر عش الغراب.وقام "الطهراني" بتقديم مشروعه ضمن مشروعات أنتل ايسف، وفاز في التصفيات على مستوى الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المشروع بعد انتهاء المسابقة، حيث سيتم إعداد برامج علمية وتثقيفه للطلاب المشتركين في إنتل ايسف قبل سفرهم لتمثيل مصر.كما فاز الطالبان محمد ماضي وأحمد هشام في مجال الروبوت بالمركز الأول تحت السن والمركز الأول لأفضل عرض، وقد تم منح جوائز خاصة وشهادات للمتسابقين.كما تأهل كلا من الطالبة ياسمين أسامة حجي والطالب عمر وليد البحيري لتمثيل مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة الحرارية ومجال الهندسة البيئية، والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، تكريما يليق بحصولهم علي تلك المراكز المميزة.واختتمت فعاليات المعرض النهائي لمسابقة العلوم والتكنولوجيا آيسف 20212020 على مستوى الجمهورية يوم الجمعة الماضي، وأعلنت نتيجة التصفيات النهائية مساء أمس الأحد.ومثل محافظة دمياط عدد 7 مشروعات لثمانية طلاب، حقق 3 منهم المركز الأول كل في تخصصه وتم تصعيد اثنين منهم إلى المعرض العالمي في أمريكا وهم ياسمين أسامة حجي في مجال الطاقة الحرارية وعمر وليد البحيري في مجال الهندسة البيئية وحقق محمد مصطفى فاروق المركز الأول في مجال الفيزياء.