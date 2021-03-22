القوات الليبية تحرر 85 مهاجرًا من جنسيات إفريقية

أعلن "اللواء 444 قتال"، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية الليبية، تحرير 85 مخطوفا من جنسيات إفريقية خلال مهمّة داهم فيها أوكار مهربين بمناطق نسمة.وأضاف "اللواء 444 قتال" في بيان، أوردته بوابة وسط الليبية، اليوم الاثنين أن مفارز اللواء تمكنت من القضاء على أوكار المجرمين والقبض على 16 مهربا بالمناطق المستهدفة، مشيرا إلى إصابة ثلاثة جنود من اللواء ومقتل مهرب في اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر ببني وليد.وأوضح اللواء أن القوات صادرت عددًا من الأسلحة والآليات المستخدمة في أعمال التخريب..موضحا استمرار جنوده في مهامّهم وأنهم سيقتحمون أوكار الجريمة أينما كانت،وكان اللواء قد اقتحم عدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين بمدينة بني وليد منذ أيام، ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.