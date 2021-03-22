الصورة الأولى للرضيع المختطف من مستشفى أبو الريش

حصل "الدستور" على أول صورة للطفل محمد حمادة، المختطف من والدته داخل مستشفى أبو الريش للأطفال بمنطقة السيدة زينب، وكان برفقة والدته ذهبت للكشف عليه، حيث تنكرت السيدة المتهمة في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب ذهاب والدته لإنهاء بعض الأوراق.وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة داخل مستشفى أبو الريش.وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها وضبط المتهمة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.