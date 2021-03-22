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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد محور الفردوس ويكلف بإنهاء كافة المعوقات

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:30 م
محور الفردوس
محور الفردوس
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، صباح اليوم، آخر مستجدات أعمال إنشاء محور الفردوس بحي الوايلي وحي منشأة ناصر.

وتابع نائب المحافظ خلال جولته الوقوف على نسب التنفيذ بالمحور وتذليل كافة المعوقات إن وجدت.

كان أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الانتهاء من تنفيذ الكوبرى العلوى الجديد بميدان الفردوس ضمن مسار مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، على طريق صلاح سالم، وتم التشغيل التجريبى للكوبرى فى اتجاه حديقة الأزهر، كما بدأ العمل فى تأهيل الكوبرى القائم بميدان الفردوس بضم الاتجاهين المرورين له ليصبح اتجاها واحدا فى اتجاه العباسية، وبلغت نسبة تنفيذ باقى الكبارى على مسار المحور بهذه المرحلة حوالى 80 %، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق فى مسار المشروع 85 %.

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