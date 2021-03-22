14 ألفا و578 إصابة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الإثنين، تسجيل 14 ألفا و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و73 ألفا و129 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان نقله راديو بولندا - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 49 ألفا و365 حالة، بعد تسجيل 65 وفاة جديدة.وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا مليونا و676 ألفا و8 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 351 ألفا و928 حالة على مستوى البلاد.