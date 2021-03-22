روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو تضع علامات استفهام على أي تعاون

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو أن العقوبات الأوروبية ضد بلاده تضع علامات استفهام على أي تعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي.وقال جروشكو -خلال جلسة لمجلس دوما الروسي اليوم الإثنين-: "نرى أن هذه العقوبات تُستخدم للتدخل في الشؤون الداخلية من أجل إملاء شروط على سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية الروسية".وأضاف:" لقد أدى كل هذا إلى وضع علاقاتنا على درجة خطيرة، عندما أصبحت إمكانية حدوث أي تعاون مع الاتحاد الأوروبي موضع تساؤل"، قائلا -وفي ما يتعلق بعلاقات بلاده مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"-:" إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة وجميع الاتصالات توقفت عمليا".