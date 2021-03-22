أكثر من 9 آلاف و65 إصابة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا، اليوم الاثنين، أكثر من 9 آلاف و65 إصابة جديدة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية - أنه يوجد 2247 حالة حاليا بالمستشفيات، وتم نقل 569 مريضا إلى العناية المركزة.. بينما توفيت 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، أصيب 006ر837 شخص بالفيروس التاجي، وتم نقل 647ر60 شخص إلى المستشفيات، بينما توفي 707ر22 شخص بسببه.يذكر أن 397679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.