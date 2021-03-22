عمرو الليثى يستضيف كمال أبو رية وهالة فاخر في «واحد من الناس».. الجمعة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، كلا من النجمين هالة فاخر وكمال أبو رية في حلقة خاصة يوم الجمعة المقبل.وتكشف هالة فاخر خلال الحلقة عن حقيقة خطوبتها من ياسين إسماعيل ياسين، ولماذا أخفت قصة الحب التي عاشتها لمدة 25 عاما؟ وحقيقة اعتزال أبو رية وتعليقه على الكوميكس التي تسخر منه عبر السوشيال ميديا.ورسالة أبو رية لزوجته السابقة ماجدة زكي وهل يفكر في الزواج مرة أخرى، وأقوى مشهد رومانسي بين فاخر وأبو رية خلال الحلقة.يذاع اللقاء على شاشة "الحياة" الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.